O treinador de futebol Filipe Gouveia foi contratado para a época 2022/23 pelo clube da Arábia Saudita Al Hazem, anunciou esta terça-feira aquele emblema nas suas redes sociais.

O técnico de 49 anos dirigiu na última época o Vilafranquense, que se classificou no 12.º posto da II Liga portuguesa, e já teve uma experiência anterior no futebol saudita, ao serviço do Al Jabalain, entre 2019 e 2021.

O Al Hazem foi o último classificado da última edição da Liga saudita.