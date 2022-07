A Câmara de Vila Nova de Gaia vai lançar a segunda fase do concurso público para a construção e reabilitação de casas no concelho, num investimento de 40 milhões de euros.

“O relatório preliminar diz que, na primeira fase do concurso, conseguimos comprar habitações no valor de 30 milhões de euros, sobraram 40 milhões“, afirmou Eduardo Vítor Rodrigues, à margem da reunião do executivo.

A proposta para o lançamento da segunda fase do concurso foi aprovada por unanimidade pelo executivo municipal.

Esta é a segunda fase do concurso público integrado na Estratégia Local de Habitação destinada a arrendamento acessível e apoiado pela Câmara de Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto.

Aos jornalistas, o autarca socialista disse estar “convicto” de que o mercado vai reagir, até porque o programa é 100% financiado pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), no âmbito do Plano de Resolução e Resiliência (PRR).

O programa, que visa reforçar a rede de habitação permitindo, ao mesmo tempo, requalificar edifícios já existentes, prevê um investimento total de 143 milhões de euros.

O relatório final da primeira fase do concurso será divulgado no dia 18 de julho, adiantou Eduardo Vítor Rodrigues.

Em março, a Câmara de Gaia lançou um concurso para a construção e reabilitação de 554 casas no concelho, sendo que destas, 280 eram novas e 274 requalificadas, referiu a empresa municipal de Urbanismo e Habitação.