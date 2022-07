O secretário das Finanças, Planeamento e Administração Pública do Governo dos Açores, Duarte Freitas, anunciou a criação de uma Rede Integrada de Apoio ao Empresário para “aligeirar e desburocratizar o sistema”, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado disponibilizado no portal do executivo na internet, Duarte Freitas avançou que aquela rede vai estar disponível nas nove ilhas açorianas para apoiar “os interessados em investir na região”.

“É importante aligeirar e desburocratizar o sistema, com base num novo paradigma, que seja mais próximo dos empresários”, lê-se na nota de imprensa.

Segundo disse, “cada ilha terá um espaço de apoio ao empresário” com o “objetivo de facilitar” o investimento na região.

O executivo realça que o anúncio foi feito durante a apresentação do Construir 2030, que decorreu na noite de segunda-feira, na ilha do Pico.

O Construir 2030 vai promover em todas as ilhas do arquipélago “debates entre cidadãos, empresas, instituições e entidades públicas a propósito do novo sistema de incentivos financeiros” e do Programa Operacional (PO) 2020 e 2030, explicou o governante.

“Pretende-se, por um lado, levar ao conhecimento de todos o ponto de situação do PO 2020, mas também o ponto de situação do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), dando nota das linhas orientadores para o PO 2030, que está em fase final de negociação com Bruxelas”, concluiu Duarte Freitas.

O evento “Construir 2030” foi anunciado em 27 de junho com o objetivo de recolher contributos, em todas as ilhas, de empresas, instituições e cidadãos, para o novo sistema de incentivos, tendo ainda uma plataforma ‘online’ onde os cidadãos podem deixar contributos.

O Governo dos Açores, de coligação PSD/CDS-PP/PPM, é liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro e depende do apoio parlamentar do Chega, IL e de um deputado independente.