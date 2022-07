A Rússia afirmou esta terça-feira que o equipamento militar dado pelos países ocidentais à Ucrânia está a ser encaminhado para o mercado negro e para o Médio Oriente, mas sem fornecer provas para sustentar tais acusações.

Segundo denunciou o ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, algumas das armas entregues a Kiev “estão a espalhar-se pelo Médio Oriente e acabam também no mercado negro”.

No entanto, o ministro russo, que falava num discurso transmitido pela televisão, no apresentou qualquer prova concreta para sustentar as suas declarações.

A entrega de tanques, artilharia e outro equipamento militar por países ocidentais à Ucrânia tem incomodado a Rússia, cuja ofensiva militar lançada contra o país vizinho se tem revelado cada vez mais dispendiosa.

Shoigu acusou os países ocidentais de terem entregado até ao momento mais de 28 mil toneladas de armas à Ucrânia “na esperança de prolongar o conflito” e derrotar a Rússia.

Depois de ter encontrado uma forte resistência no norte da Ucrânia e nos arredores da capital do país, Kiev, a Rússia concentrou as suas forças no leste, onde alcançou ganhos significativos nos últimos dias, incluindo a captura da cidade de Lysychansk.

Com a conquista de Lysychansk, o Presidente russo, Vladimir Putin, ordenou na segunda-feira que as suas tropas continuassem a ofensiva no leste ucraniano, onde Moscovo pretende alcançar o controlo total da região do Donbass.

A ofensiva russa “continuará até que os objetivos estabelecidos pelo comandante supremo [Putin] sejam plenamente alcançados”, assegurou esta terça-feira, Shoigu.