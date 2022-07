Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O PCP não vai alinhar na moção de censura ao Governo apresentada pelo Chega. Apesar de reconhecer que há problemas urgentes no país que o Executivo não está a “querer” resolver, o partido recusa que a iniciativa — ou “manobra” — do Chega seja solução.

Questionado pelo Observador, o partido argumenta que, embora a atual situação do país “exiga soluções para resolver os problemas que afetam os trabalhadores e o povo”, e essas soluções não sejam adotadas pelo Governo de maioria absoluta do PS porque “não quer”, a moção de censura “não propõe soluções para esses problemas”.

“O Chega utiliza os problemas reais não com o objetivo de dar resposta aos trabalhadores e às populações, mas com projetos e políticas que só contribuem para os agravar”, garantem os comunistas.

Assim, o PCP diz que “não contribuirá para essa manobra, por isso votará contra a moção de censura”. Isto continuando a “intervir e a exigir que o Governo concretize as soluções que são necessárias para enfrentar o aumento do custo de vida, valorizar os salários e as pensões, controlar e fixar preços de bens essenciais e para salvar o SNS.”

Os comunistas tinham, de resto, marcado uma interpelação ao Governo sobre o aumento do custo de vida e a perda do poder de compra para esta quarta-feira, que acabou por ser adiada para quinta-feira por causa do agendamento da moção de censura. A Iniciativa Liberal também já anunciou o sentido de voto, confirmando que irá abster-se.