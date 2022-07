A Polícia Judiciária (PJ) apreendeu 292 mil euros que estavam “dissimulados” num veículo de “alta cilindrada”, que estava no porto de Ponta Delgada, nos Açores, com destino à Madeira, e vai investigar a sua origem, foi esta terça-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ avança que “procedeu à apreensão de um valor ligeiramente superior a 292 mil euros em notas” que estavam “dissimuladas num veículo de alta cilindrada”, numa operação que contou com a colaboração da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O inquérito começou no sábado, após a GNR ter sinalizado “um veículo que se encontrava no porto comercial da cidade de Ponta Delgada”, na ilha açoriana de São Miguel, com destino à ilha da Madeira.

Na sequência de buscas, foram encontrados “dezenas de molhos de notas, escondidos por dentro do forro das portas e na bagageira do veículo, que foi igualmente apreendido”, lê-se no comunicado.

A PJ indica que as investigações vão prosseguir para determinar a “origem” daquele dinheiro.

“As investigações prosseguem, em estreita articulação entre os Departamentos de Investigação Criminal dos Açores e da Madeira, para cabal esclarecimento dos factos e determinação dos autores do presumível ilícito precedente, que deu origem ao dinheiro apreendido”, conclui a PJ.