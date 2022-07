Em atualização

A PSP deteve esta terça-feira 14 pessoas e apreendeu “alguns milhares de peças de vestuário” numa operação sobre material “furtado” que decorre “desde o início desta manhã” no Grande Porto, indicou fonte do Comando Metropolitano do Porto.

Além dos 14 detidos e das peças de roupa apreendidas, foram também apreendidas viaturas, num total não especificado pela fonte contactada pela agência Lusa cerca das 13h00.

A operação, que “ainda decorre”, serve para dar cumprimento a mandados de detenção, bem como mandados de buscas domiciliárias e não domiciliárias.

Além de viaturas, estão a ser fiscalizados armazéns e o material apreendido era “furtado” tendo como destino “todo o país”.