A estrutura de missão Recuperar Portugal garantiu que vai monitorizar a parte de turismo do grupo Pluris que recebeu, tal como avançado pelo Observador, mais de metade dos apoios públicos do fundo de recapitalização no âmbito dos pedidos para fazer face à perda de capital por via do impacto da Covid-19.

Aquilo que está previsto nessa candidatura tem a ver, exclusivamente, com a parte do turismo. O grupo também tem outras atividades, mas só nessa vertente de investimento é que vamos monitorizar”, esclareceu Fernando Alfaiate, garantindo que as empresas apoiadas são alvo de verificações no local para comprovar o cumprimento dos objetivos propostos.

O presidente da Estrutura de Missão Recuperar Portugal defendeu no Parlamento que os critérios para a seleção de empresas são objetivos, esclarecendo que a candidatura da Pluris refere-se apenas à atividade turística, tal como o Banco de Fomento já tinha referido ao Observador.

“Os critérios são objetivos e foram publicados num aviso transparente. Aí pode observar-se o que é possível fazer e quais os limites a alcançar para efeito de capitalização”, vincou Fernando Alfaiate, em resposta aos deputados, na subcomissão para o acompanhamento dos Fundos Europeus e do Plano de Recuperação e Resiliência.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Estrutura de Missão Recuperar Portugal é responsável pela monitorização e execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Na sexta-feira, o BPF anunciou que tinha aprovado as candidaturas de 12 empresas, entre as quais a Pluris Invesments, do empresário Mário Ferreira, ao Programa de Recapitalização Estratégica do Fundo de Capitalização e Resiliência (FdCR) no valor de quase 77 milhões de euros.

Desse valor aprovado, mais de metade é para capitalizar a Pluris, dona da TVI.

O Programa de Recapitalização Estratégica conta com 400 milhões de euros de dotação global, através de fundos do FdCR, tendo por objetivo estimular o crescimento sustentável da economia e colmatar a “delapidação” de capitais próprios durante a crise gerada pela pandemia.