O líder socialista esteve esta tarde reunido com a bancada parlamentar da maioria mas nem foi questionado nem falou dos temas quentes da última semana. O foco desta visita foi apenas e só a Agenda do Trabalho Digno, a proposta do Governo sobre alterações às leis laborais que é esta quinta-feira debatida no Parlamento. Foi o silêncio completo na bancada da maioria sobre o caso de Pedro Nuno Santos ou até o novo líder do PSD, que atirou o referendo à regionalização que o PS promete no seu programa eleitoral para o fundo de uma gaveta.

António Costa entrou mudo na reunião e saiu pela porta mais afastada dos jornalistas que tinham acabado de ouvir a ministra do Trabalho e o líder parlamentar do PS falarem do tema que o primeiro-ministro quer fixar na agenda nesta altura mais turbulenta para o Executivo. Na reunião com os deputados do PS, Costa “fez um enquadramento simbólico em como isto representa o fim dos dossiers que ficaram perdidos com a crise política da última legislatura.” O debate para esta quinta-feira já estava marcado e foi ouro sobre azul para Costa desviar atenções para uma questão que vai centrar os trabalhos (e discussões) parlamentares nos próximos tempos.

