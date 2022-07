Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sun Valley, o acampamento de verão para multimilionários, junta a partir desta terça-feira e até sábado algumas das pessoas mais influentes do mundo. Este é, certamente, um evento difícil de recusar, mas até os magnatas poderão ter de se encontrar com pessoas que preferiam evitar. Em Idaho, nos EUA, no resort Sun Valley Lodge, algumas das figuras mais conhecidas no mundo da tecnologia e dos meios de comunicação podem protagonizar momentos que podem até ser desconfortáveis.

Sheryl Sandberg, responsável pelas operações da Meta que anunciou em junho que iria deixar o cargo após 14 anos, vai estar no evento. No Sun Valley também estará o seu chefe Mark Zuckerberg, CEO da proprietária do Facebook, Instagram e Whatsapp, revela a Bloomberg.

Mas não se ficam por aqui os encontros potencialmente difíceis. Elon Musk, patrão da Tesla e da SpaceX, quer comprar o Twitter e tenta finalizar o processo de aquisição para se tornar oficialmente dono da sua rede social preferida. Agora, poderá encontrar-se com o CEO da plataforma, Parag Agrawal, no Sun Valley Lodge enquanto tenta fazer negócios entre atividades de lazer como golfe.

No histórico evento haverá ainda espaço para o encontro entre dois homens que hoje em dia mal se falam, segundo a Variety. Bob Iger, antigo CEO da Walt Disney, que deixou a empresa em dezembro, e o seu sucessor Bob Chapek estão ambos na lista de convidados do Sun Valley. Por outro lado, este ano, alguns convidados habituais como os empresários Jeff Bezos ou Rupert Murdoch, de 91 anos, não vão estar presentes. Porém, os filhos de Murdoch e a sua ex-mulher Wendi foram convidados.

A empresa de investimentos Allen & Co realiza este evento há 40 anos, com exceção do ano de 2020 em que foi cancelado devido à pandemia de Covid-19. A conferência é conhecida por ser antecâmara para fusões entre gigantes da tecnologia, dos meios de comunicação e do entretenimento. A compra do The Washington Post por Jeff Bezos, o plano da Disney para comprar a ABC e a venda da NBC para a Comcast. Todas começaram no Sun Valley, recorda o Business Insider.

Além de nomes como Elon Musk ou Mark Zuckerberg são esperados no Sun Valley grandes figuras como Bill Gates, fundador da Microsoft, Shari Redstone, presidente da Paramount Global e da National Amusements, e Warren Buffett, diretor executivo da Berkshire Hathaway. Durante os cinco dias, os magnatas vão ouvir discursos, participar em conferências sobre política, saúde e economia e participar em atividades de grupo desde jogos de golfe até caminhadas ou ciclismo, conta a Forbes.