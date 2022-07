O diretor-geral da Política de Defesa Nacional, o embaixador Paulo Lourenço, afirmou esta terça-feira que o terceiro programa-quadro de cooperação na área da Defesa com a Guiné-Bissau é o “mais estruturado e ambicioso“.

“Este terceiro programa que temos de cooperação é sem dúvida nenhuma o mais estruturado, o mais ambicioso e por isso tem tido esta capacidade de aceleração“, disse à Lusa o embaixador Paulo Lourenço.

O diretor-geral da Política de Defesa Nacional termina esta terça-feira uma visita de quatro dias a Bissau para assinalar os 30 anos de cooperação técnico-militar com a Guiné-Bissau, o mais antigo projeto de cooperação com Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.

No âmbito do novo programa-quadro de cooperação no domínio da Defesa, assinado em dezembro de 2021, Portugal iniciou também com a Guiné-Bissau a “nova missão de treino“.

“Funciona como um caso estudo, piloto, e que é intenção do Ministério da Defesa Nacional em conjunto com o Estado-Maior reproduzir em outros países africanos de língua portuguesa“, disse.

A missão de treino tem vários objetivos, nomeadamente a capacitação rápida das Forças Armadas guineenses em determinadas áreas, incluindo saúde, e recuperação de infraestruturas, que permitam a aquisição de competências pelos militares guineenses para que possa integrar outro conjunto de atividades, incluindo a participação em operações e missões de paz na região.

“Há aqui uma dimensão de um certo ineditismo que nós queremos. Olhamos para estes 30 anos, houve momento de avanços e recuos, são conhecidos, mas é muito gratificante para nós verificar que estamos de facto a viver um momento inteiramente novo no relacionamento bilateral na área da defesa”, salientou Paulo Lourenço.

“A vontade e a determinação que as autoridades militares e o Ministério da Defesa da Guiné-Bissau quiserem prestar a esta cooperação vai ser correspondida com a mesma determinação e com a mesma vontade por parte do Ministério da Defesa Nacional de Portugal e das Forças Armadas portuguesas”, afirmou o diretor-geral da Política de Defesa Nacional.