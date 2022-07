Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O jovem de 22 anos suspeito do tiroteio desta segunda-feira em Illinois que matou sete pessoas e feriu outras 46 foi formalmente acusado de 7 crimes de homicídio, avança a BBC. Detido cerca de cinco horas depois do ataque, Robert E. Crimo III, conhecido como Bobby, era apenas considerado “pessoa de interesse” pelas autoridades norte-americanas até à formalização das acusações.

Numa conferência de imprensa realizada igualmente esta terça-feira, foram desvendados mais detalhes sobre o jovem de 22 anos: terá vestido roupas de mulher, escondeu as tatuagens que tem na cara no momento em que entrou em Highland Park e depois do tiroteio tentou passar despercebido no meio da multidão. Com milhares de pessoas nas ruas, Robert Crimo conseguiu caminhar até casa da mãe, situada nas redondezas.

A informação dada pela polícia norte-americana esta terça-feira dá conta de que Robert Crimo terá demorado várias semanas a preparar o ataque. Segundo a informação partilhada pelas autoridades norte-americanas antes da detenção, Crimo fugiu ao volante de um Honda Fit prateado, de 2020, com matrículas do Illinois. A população também foi avisada de que estava armado e era perigoso.

As autoridades tinham identificado o suspeito do tiroteio como um homem branco, de 18 a 20 anos, de estatura pequena e com cabelo ligeiramente comprido. As informações indicam que terá agido sozinho, utilizando uma escada para subir a um edifício nas proximidades da parada, de onde terá disparado mais de 70 tiros.