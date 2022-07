Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O discurso de Volodymyr Zelensky desta terça-feira ficou marcado pelo pedido de esclarecimento do chefe de Estado ao Comando Geral das Forças Armadas do país em relação à proibição dos cidadãos alistados ou na reserva de abandonarem o local de residência sem permissão.

Vejo que há várias análises desta decisão, que há um mal entendido e até indignação na sociedade”, disse o Presidente. “Instruí o ministro da Defesa, o chefe do Comando Geral e o Comandante das Forças Armadas para que me reportassem todos os detalhes durante a reunião de amanhã. Prometo às pessoas que a situação será explicada. Peço ainda ao Comando Geral para que não tome tais decisões sem mim no futuro.”

A promessa de esclarecimentos surgiu no mesmo dia em que a quase totalidade do território ucraniano foi colocada em situação de alarme aéreo, segundo o chefe de Estado. O líder pediu, contudo, para que a população não procure a lógica nas ações dos “terroristas”. “O exército russo não faz nenhuma pausa. Tem uma função que é levar a vida das pessoas, intimidá-las, para que mesmo uns dias sem alarmes aéreos sejam parte do terror“, afirmou Zelensky, segundo o discurso publicado no site da Presidência.

O Presidente da Ucrânia relembrou ainda a conversa desta terça-feira com Boris Jonhson, o primeiro-ministro britânico, da qual resultou um apoio de mais 100 milhões de libras — cerca de 116,4 milhões de euros — em ajuda e segurança. Este valor soma-se aos mil milhões de libras (1,16 mil milhões de euros) em apoio militar anunciados recentemente.

Já em relação às zonas de maior conflito, Volodymyr Zelensky afirmou que as tropas russas atingiram a região de Sumy, a cidade de Mykolaiv e respetiva região, assim como a região de Dnipropetrovsk .