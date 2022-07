A Câmara Municipal de Cantanhede é favorável à adoção do eixo 5 para a linha ferroviária de alta velocidade entre Porto e Lisboa, por considerar que é o trajeto mais favorável para o concelho.

Esta tomada de posição foi aprovada, por unanimidade, uma vez que “qualquer das outras soluções teriam impacto muito negativo no seu território, que de resto já é atravessado, numa grande extensão, pela A1 [Autoestrada], com todas as condicionantes que daí decorrem, a vários níveis”, refere, numa nota de imprensa, o Município de Cantanhede, no distrito de Coimbra.

A Câmara Municipal considera “demasiado penalizante” ter duas infraestruturas de transportes “tão marcantes” na parte nascente do concelho.

O efeito conjugado de uma com a outra tenderia a exponenciar os efeitos nefastos ao nível ambiental, sem esquecer as irremediáveis alterações que provocaria numa estrutura agrária absolutamente consolidada como uma das zonas mais produtivas da região”, sublinha.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No que diz respeito aos traçados do eixo 4 e variante Anadia/Oliveira do Bairro, o parecer que sustenta a opinião da autarquia alerta para a circunstância de ambos os traçados criarem no concelho de Cantanhede “diversas situações de interrupção e corte de caminhos vicinais públicos nas freguesias de Bolho, Murtede e Cordinhã, para os quais não se encontra contemplada a alternativa de continuidade, o que iria com certeza provocar problemas de acessibilidade a prédios agrícolas e florestais, retirando assim direitos aos proprietários”.

Ainda no caso no eixo 4, a Câmara aponta, de acordo com a mesma nota, a proximidade do percurso previsto a áreas urbanas consolidadas e respetivas habitações na freguesia de Murtede, enquanto no que respeita ao eixo variante Anadia/Oliveira do Bairro é sublinhada “a ‘invasão’ do traçado a rasgar o tecido urbano das localidades do Bolho e Casal do Bolho, o que provocaria um forte impacto negativo nas duas comunidades, com repercussões graves do ponto de vista ambiental, económico e social“.

Considerando “os traçados apresentados e numa perspetiva puramente economicista, uma vez que nenhum dos traçados consegue evitar as perturbações em áreas habitacionais, entende-se que o traçado do eixo 5 é o mais favorável”.

O traçado do eixo 5 é a hipótese que torna a linha ferroviária de alta velocidade “mais direta, de menor extensão, poupando ainda ao nível da quantidade e extensão de obras de arte (pontes) a construir“, concluiu o Município de Cantanhede.