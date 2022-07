O Governo dos Açores está a fazer uma “reflexão profunda” para uma “reestruturação” do Serviço Regional de Saúde (SRS) que pode levar a uma maior articulação com privados, revelou esta terça-feira o secretário regional Clélio Meneses.

No acesso à saúde, a injustiça é tal que, quem não pode, espera e não tem acesso. Por outro lado, quem pode, paga duas vezes, porque paga os seus impostos e paga o seguro de saúde. É preciso uma reflexão profunda e estamos a fazê-la. Estamos a tentar perceber se queremos articular isto com um sistema do qual todos fazem parte. Um sistema que seja uma roda dentada para as necessidades das pessoas”, afirmou o secretário Regional da Saúde, no plenário mensal da Assembleia Legislativa Regional, que começou na Horta, ilha do Faial.