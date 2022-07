A GreenVolt, empresa de energias renováveis, concluiu o seu aumento de capital, no valor de quase 100 milhões de euros, com a procura a ascender a 186,8% da oferta, foi esta terça-feira anunciado.

A GreenVolt — Energias Renováveis, S.A. concluiu com sucesso o aumento de capital no valor de quase 100 milhões de euros. Numa operação marcada por uma forte procura por parte dos investidores, a empresa obteve o montante total solicitado, verba que irá permitir-lhe realizar mais depressa os investimentos, bem como estar atenta a oportunidades que surjam no desenvolvimento da estratégia de crescimento nas energias renováveis”, anunciou, em comunicado, a empresa.