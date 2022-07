O concerto decorria há pouco mais de meia-hora quando o icónico guitarrista Carlos Santana desmaiou em palco, no Michigan. Depois de alguns minutos de assistência das equipas médicas e antes de ser transportado ao hospital mais próximo, Santana ainda terá acenado ao público.

Horas depois de ter sido admitido no hospital o guitarrista usou a página oficial de Facebook para explicar que se tinha “esquecido de comer e beber água” e que o resultado foi uma “desidratação” que o fez desmaiar.

A jornalista Lori Pinson, da Fox2, era uma das muitas pessoas no público e partilhou no Twitter uma fotografia do momento em que Santana estava a ser assistido e uma ainda da atuação poucos minutos antes do músico desmaiar.

Fans watched in stunned silence as paramedics rushed to the stage to attend to the 74 year old. A black curtain was put up to shield @CarlosSantana from the audience while medics worked on him. @PineKnobMusic @FOX2News pic.twitter.com/1LrLvKLlzT

— Lori Pinson Fox 2 (@LoriPinsonFOX2) July 6, 2022