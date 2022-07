Quase 40 habitações sociais em Évora estão a ser alvo de obras de requalificação, num investimento de 480 mil euros, com financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), revelou hoje o presidente do município.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá, indicou que as intervenções em curso abrangem 38 casas, situadas no bairro das Corunheiras e propriedade da empresa municipal de gestão habitacional Habévora.

O projeto está incluído na Estratégia Local de Habitação (ELH) do concelho de Évora e “foi um dos primeiros” previstos neste documento estratégico a ter obras no terreno, realçou o autarca.

As obras de recuperação destas 38 habitações sociais começaram no final do ano passado e encontram-se agora “praticamente concluídas”, indicou Carlos Pinto de Sá.

Segundo o autarca, as casas foram construídas “há já alguns anos, durante a anterior gestão do PS”, na sequência de um acordo entre a Habévora e o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU).

“Infelizmente, não foram bem construídas e tiveram problemas estruturais, sobretudo na cobertura, com infiltrações de água, e, desde o início, que os moradores se queixavam”, argumentou Pinto de Sá.

O autarca precisou que as obras consistiram na reparação das coberturas, substituição de janelas e outras intervenções no interior das habitações para “resolver problemas causados pelas infiltrações de água”.

No âmbito da ELH, “foi possível candidatar esta operação ao PRR e tivemos, agora, a informação de que foi aprovada e irá ser financiada”, congratulou-se, esperando que o valor das obras seja “integralmente financiado”.

O presidente do município adiantou ainda que a Habévora vai avançar com uma outra candidatura ao PRR para a realização de obras de recuperação em 12 casas no bairro da Malagueira e planeia requalificar outras situadas em várias zonas da cidade.

“Ao todo, estamos a falar da recuperação de mais de 100 casas da Habévora”, sublinhou.

De acordo com Pinto de Sá, dos projetos da Habévora, o que abrange as 38 casas no bairro das Corunheiras é o único que tem obras a decorrer e os restantes estão “em fase de elaboração de projeto ou de lançamento de concurso”.

Estão ainda previstas outras intervenções em habitações de vários parceiros do município, que, no total, incluindo as da Habévora, envolvem candidaturas já apresentadas ao PRR com um valor “à volta de três milhões de euros”, acrescentou.

A ELH de Évora, contratualizada com o IHRU, prevê um investimento total de 63 milhões de euros.

O apoio a 1.330 famílias, a construção de 200 novas casas, a reabilitação de 240 habitações e o apoio a proprietários na reabilitação de casas para arrendamento acessível são algumas das medidas previstas.