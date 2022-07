Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Em atualização)

Um hacker russo atacou o hotel Marino Lisboa através do seu site de booking, tendo faturado milhares de euros em quatro dias.

Segundo explicou à CNN Portugal, Thalita, rececionista no estabelecimento de hotelaria, o crime aconteceu no dia 12 de junho, quando “uma pessoa entrou no booking do hotel e bloqueou a página“.

O desvio de dinheiro foi então feito com recurso às marcações de estadia dos clientes: ao realizarem uma reserva no hotel, os hóspedes fizeram na verdade um depósito que foi parar diretamente ao hacker.

Thalita afirmou que estariam a receber cerca de 50 telefonemas por dia, muitos dos quais de possíveis clientes levados a realizar uma marcação falsa.