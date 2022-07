O presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais disse esta terça-feira que vão existir “sempre situações difíceis para administrar” no combate aos incêndios e manifestou ter dúvidas se o país estará preparado nos próximos anos.

O presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) foi ouvido na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, uma audição de apresentação do relatório de gestão integrada de fogos rurais de 2021.

Tiago Oliveira deu conta aos deputados que “não há dificuldades no SIRESP e na alocação dos meios aéreos”, estando todos operacionais.

O responsável pela agência que tem como missão a coordenação estratégica e criada após os incêndios de 2017 sustentou também que “o país está mais preparado”, mas “não como todos gostariam que estivesse”.

Duvido que nos próximo anos o consiga fazer porque há muitas questões que colocamos junto do parlamento e que necessitam de ajuda, nomeadamente o regime sucessório e a questão da distribuição do benefício entre de quem tem a terra e do benefício de quem compra, ou seja, a distribuição do valor dos bens públicos, são dois temas políticos que eu pedia ajuda e uma congregação de esforços a todos os partidos para que resolvam. Se não de outra forma vai ser difícil acelerar este problema de transformação”, precisou.