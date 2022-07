Já há correção do exame de Geometria Descritiva A do 11.º ano. Consulte aqui

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Consulte aqui o enunciado do exame. E aqui encontra os critérios de correção da prova Geometria Descritiva A do 11.º ano.

Os exames continuam a ser, para a maioria dos alunos, provas de acesso ao ensino superior ao invés de provas de conclusão do ensino secundário, como acontecia antes da pandemia de Covid-19. Assim, quem quer concluir o 11.º ou o 12.º ano apenas terá de fazer as provas necessárias para se candidatar às universidades e politécnicos — as provas variam conforme os cursos.

Podem ainda fazer exames os estudantes que pretendam fazer melhoria de nota. Todos os que tiveram nota interna (atribuída pelos professores) inferior a 10 devem realizar o exame, como alunos autopropostos, para garantir aprovação. A nota, nestes casos, será correspondente à do exame. Para os demais, a nota do exame já não vale 30% da classificação final: desde 2020, quem tiver classificação igual ou superior a 10 valores fica apenas com a nota interna.