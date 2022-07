A Câmara Municipal de Mira, no distrito de Coimbra, vai apresentar queixa na GNR após terem sido detetados vários atos de vandalismo no concelho.

“Estamos a fazer o levantamento de todas as situações, a tirar fotografias e a fazer um relatório detalhado para juntar na queixa que vamos fazer”, revelou à agência Lusa o presidente do Município de Mira, Raul Almeida.

De acordo com a Câmara Municipal, foram feitos grafites em todas as casas de banho da Praia de Mira, bem como em algumas muralhas, e ainda grafitaram a base do busto de homenagem ao Visconde da Corujeira.

Os bancos na Praia de Mira foram outros dos equipamentos que foram alvo de grafites.

A Câmara Municipal de Mira, em consequência desta situação, vai apresentar queixa ainda esta semana, visando identificar e responsabilizar os autores destes atos.

“Andamos a preparar tudo para termos tudo em condições para o início da época balnear e foram vandalizadas por esses grafites que agora vão-nos dar trabalho e despesa para resolvermos”, explicou o autarca.

“Os primeiros [atos de vandalismo] aconteceram há duas semanas e a segunda ‘onda’ [de vandalismo] foi na semana passada”, adiantou o vereador do Município de Mira, Bruno Alcaide.

Segundo o vereador, a autarquia já procedeu com algumas ações de limpeza em equipamentos de casa de banho da marginal, bem como nas casas de banho do Lago do Mar.

É uma tristeza vermos aquilo, ainda por cima no início da nossa época balnear. Temos feito todo o esforço, nós [Câmara Municipal] como todas as outras entidades, funcionários da Câmara, a Junta de Freguesia, para termos tudo preparado para recebermos as pessoas e depois as coisas serem vandalizadas. Além da despesa que vamos ter de ter para reparar, também é o aspeto que dá às nossas coisas”, lamentou o autarca.

“Nós [Município de Mira], como capital mundial da bandeira azul, também gostávamos de ter as coisas limpas e asseadas”, acrescentou Raul Almeida.

O presidente da Câmara Municipal de Mira aproveitou ainda para apelar às pessoas para que alertem as autoridades, caso vejam ou tenham visto a prática de atos de vandalismo.