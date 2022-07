Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Pedro Siza Vieira, ex-ministro da Economia, vai voltar à advocacia. Desta vez à PLMJ. Será em setembro que o ex-braço direito de António Costa — que no entanto não integrou a equipa nesta nova legislatura — que Siza Vieira vai começar a trabalhar no escritório de advogados fundado por António Maria Pereira e Luís Sáragga Leal, que mais tarde integrou Francisco de Oliveira Martins e José Miguel Júdice.

“Pedro Siza Vieira regressa à advocacia e junta-se ao colégio de sócios da PLMJ a partir de setembro, para coordenar uma equipa multidisciplinar dedicada à assessoria às empresas e ao setor financeiro”, diz a sociedade em comunicado.

O regresso à advocacia de Siza Vieira acontece cerca de seis meses depois de ter deixado funções governativas. Siza Vieira, que era, na anterior legislatura, ministro da Economia, não prolongou o seu serviço ao Estado no atual executivo, o terceiro Governo de António Costa. E depois das eleições de 30 de janeiro — a tomada de posse foi a 30 de março — Siza Vieira saiu do Governo. Manteve reserva sobre as ambições profissionais depois da saída e acabou por se dedicar nos últimos tempos ao comentário político na TSF.

Agora anuncia o regresso à advocacia, mas para um escritório diferente. Quando em 2017 foi convidado por António Costa para seu ministro Adjunto, Siza Vieira estava nos escritórios da Linklaters, do qual foi um dos fundador da sociedade em Lisboa em 2006. Antes já tinha passado pela Morais Leitão, J. Galvão Teles, & Associados (como então se designava), onde foi sócio a partir de 1997.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em 2017 é chamado pelo amigo António Costa para o Governo, tendo mais tarde assumido a pasta da Economia, tendo sido um dos rostos das ajudas às empresas e famílias no decurso da pandemia.Na

No momento da despedida do Governo disse ter tido quatro anos e meio “muito intensos”, mas que a sua vida não era a política.

Agora, no comunicado da PLMJ diz ser com “entusiasmo” que aceita o convite da sociedade de advogados, onde diz ter encontrado “uma equipa extremamente motivada e de elevadíssima qualidade, com uma visão sobre a nossa profissão e o modo de operar em sociedade muito alinhada com a minha”, assumindo estar “muito satisfeito com a perspetiva de regressar à profissão que é a minha há trinta anos e que interrompi nos últimos tempos, e de poder contribuir para melhor servir as empresas nacionais e os investidores estrangeiros que procuram o nosso país”.

A PLMJ, por seu lado, fala de Siza Vieira, recordando o seu “conhecimento profundo e ímpar do tecido empresarial português, bem como uma vasta experiência na assessoria a clientes portugueses e internacionais em grandes projetos, transações e arbitragens.”