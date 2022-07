O PSD de Vila Real aprovou esta terça-feira um voto de protesto pela “falta de apoio do Governo” às corridas de automóveis, ainda sem realização confirmada em 2023, anunciou a comissão política de secção.

“O Circuito Internacional de Vila Real, apesar de todo o sucesso e expectativa gerada à sua volta, ainda não tem confirmada a sua realização em 2023”, afirmou em comunicado a comissão política de secção do PSD, que frisou que “as corridas são um património e uma marca cultural da cidade e de toda a região”.

O partido acrescentou que o “futuro deste marcante evento está comprometido pela falta de apoio financeiro do Governo central (Ministério da Economia e Secretaria de Estado da Juventude e Desporto), que deve ser concretizado através das instituições competentes para o efeito, nomeadamente o Turismo de Portugal”.

A 51.ª edição do Circuito Internacional de Vila Real, que teve como prova de destaque a Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), realizou-se entre sexta-feira e domingo.

No último dia do evento, o presidente da Câmara de Vila Real, o socialista Rui Santos, lançou um grito de alerta devido à falta de apoios que deixa em risco a edição 2023 do circuito e do WTCR.

“Muito se fala do Interior e da descentralização, mas na hora da verdade escasseiam os apoios, o incentivo e o estímulo. O Interior tem que ser visto como uma ‘oportunidade’ e não uma ‘fatalidade'”, referiu a concelhia social-democrata de Vila Real, que é oposição na câmara municipal.

O PSD garantiu que continua a defender a “marca corridas”, considerando que a mesma deveria “ser potenciada com a realização de um conjunto de eventos, atividades culturais e promocionais ao longo do ano e não apenas num fim de semana”.

Neste sentido informou que aprovou, por unanimidade, um “voto de protesto pela falta de apoio do Governo central às corridas de Vila Real”.

Foi ainda decidido solicitar o envolvimento e intervenção dos deputados do PSD na Assembleia da República, eleitos pelo círculo de Vila Real, no sentido de, “através da sua ação, contribuírem para o desfecho positivo deste constrangimento”.

Por fim, o PSD Vila Real enalteceu e saudou “todos aqueles que, de uma forma voluntária e com um espírito altruísta, contribuíram para o sucesso da organização das corridas de Vila Real 2022”.

No domingo, o presidente do município lamentou a falta de apoio do Governo para a organização do Circuito Internacional de Vila Real e criticou também a Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), a Eurosport, as empresas que subiram “inexplicavelmente” os preços e ainda quem pede à organização uma pulseira pela qual não é capaz de pagar 10 euros.

Na altura, Rui Santos apontou ainda o dedo à oposição política na câmara.

Por tudo isto, o autarca socialista afirmou que, no final da edição 2022, a organização que junta o Clube Automóvel de Vila Real (CAVR), a Associação Promotora do Circuito Internacional de Vila Real (APCIVR) e o município, vai refletir e ponderar todos estes factos.

“Ao contrário daquilo que eu desejaria que era garantir aqui hoje que, para o ano, voltaríamos a ter o Circuito Internacional de Vila Real com as circunstâncias que temos hoje ou muito parecidas, eu não posso e não quero garantir isso. Não posso e não me quero comprometer com isso e vamos provavelmente ter de repensar tudo isto”, salientou.

O orçamento do município para esta edição das corridas de Vila Real foi de 1,5 milhões de euros.