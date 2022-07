O presidente do Parlamento, Augusto Santos Silva, disse esta quarta-feira que a proposta do Presidente francês, Emmanuel Macron, de criar uma comunidade política europeia pode ser uma janela para uma reaproximação do Reino Unido à União Europeia (UE).

Perante o cenário de um prolongado processo de adesão da Ucrânia à UE, Macron colocou recentemente a hipótese de criação de uma comunidade política europeia, onde Kiev, perante o cenário de invasão russa, fosse rapidamente acolhida no espaço europeu, numa proposta que tem dividido os dirigentes europeus.

Esta quarta-feira — respondendo a uma questão no debate sobre “Portugal e o futuro das instituições europeias”, organizado pelo International Club of Portugal — Santos Silva admitiu que essa solução poderia, entre outras respostas, permitir uma reaproximação do Reino Unido à UE, após o Brexit.

“Essa hipótese tem virtualidades (…). Uma comunidade política europeia seria o espaço em que um certo retorno do Reino Unido ao território da União Europeia se poderia fazer com alguma facilidade”, defendeu o antigo chefe da diplomacia portuguesa.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Contudo, é muito importante ter em atenção que essa comunidade política europeia, o que quer que ela viesse a ser, não é a União Europeia propriamente dita”, acrescentou Santos Silva.

“E, nesse sentido, conhecendo a sociedade britânica, não acredito numa reversão tão profunda de uma decisão tomada livremente, a decisão de abandonar a União”, concluiu Augusto Santos Silva.