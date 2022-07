Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Robert E. Crimo III estava a conduzir após o ataque de Illinois — em que está acusado de ter matado sete pessoas e ferido outras 46 — quando considerou utilizar a arma que tinha no carro para disparar contra mais pessoas, desta vez numa celebração do 4 de julho em Wisconsin. A revelação foi feita pelo porta-voz da polícia, Christopher Covelli.

Em tribunal, esta quarta-feira, foi ainda revelado que Bobby, em videochamada a partir da prisão e todo vestido de preto, confessou o tiroteio em Highland Park quando foi detido, disse o procurador Ben Dillon, que é citado pela Agência Reuters.

Ele representa, de facto, uma ameaça específica e presente para a comunidade”, afirmou o juiz Theodore Potkonjak ao ordenar que o suspeito permaneça detido — negando-lhe a liberdade sob pagamento de fiança.

As autoridades disseram ainda que “muitas, muitas outras acusações” devem ser feitas contra o suspeito, que já está formalmente acusado de sete crimes de homicídio. Se for condenado, Robert E. Crimo III enfrentará prisão perpétua sem liberdade condicional, noticia o The Washington Post.

Durante a audiência foi também revelado que os investigadores analisaram imagens de videovigilância e vídeos de telemóvel de participantes do desfile de 4 de julho que mostravam Bobby a utilizar um fuzil semiautomático Smith & Wesson M&P 15, que terá obtido numa loja de armas em 2020. O suspeito tinha uma arma parecida no carro da sua mãe quando foi detido.

Segundo as autoridades, o rapper planeou o ataque durante semanas e terá disparado mais de 70 tiros tendo confessado que se disfarçou de mulher e cobriu as tatuagens com maquilhagem para não ser reconhecido pela população.

Em tribunal, o jovem suspeito parecia nervoso, segundo o The Washington Post, mas não mostrou qualquer reação quando foram lidos os nomes das vítimas mortais do tiroteio. A próxima audiência de Robert E. Crimo III está marcada para 28 de julho. Os investigadores ainda procuram um motivo para o ataque, mas afirmaram não ter encontrado evidências de qualquer motivação antissemita ou racista para o mesmo.