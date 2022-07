A Universidade de Coimbra (UC) criou um ciclo de estudos para atribuição do grau de Doutor em Enfermagem, de acordo com um despacho assinado pela vice-reitora Cristina Albuquerque, esta quarta-feira publicado em Diário da República (DR).

A proposta da UC e da Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, aprovada por despacho reitoral de setembro de 2021, levou à criação do doutoramento, acreditado por um período de seis anos pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e registado, em 16 de maio, pela Direção-Geral do Ensino Superior.

O doutoramento em enfermagem terá a duração de quatro anos e um total de 240 créditos ECTS (Sistema Europeu de Transferência de Créditos, que é relativo ao tempo de trabalho necessário para cada estudante cumprir disciplinas e unidades curriculares), sendo 215 ECTS dedicados à área da enfermagem e 25 à da saúde.

O plano de curso, publicado no DR em anexo ao despacho, prevê 1.620 horas de trabalho anuais, respeitantes a 60 ECTS por ano.

No primeiro ano, os candidatos a Doutor em Enfermagem terão de cumprir três unidades curriculares (Enfermagem: Inovação e Desenvolvimento, Aprofundamento Científico Autodirigido e Fundamentos de Investigação Clínica) e entregar o Projeto de Tese de Doutoramento.

Os três restantes anos são destinados à elaboração da tese que conduzirá à atribuição do grau de Doutor em Enfermagem.