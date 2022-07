O Vitória de Guimarães foi sancionado com um jogo à porta fechada após um incidente ocorrido na receção ao FC Porto, informou esta terça-feira o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

“A sanção de realização de um jogo à porta fechada e, acessoriamente, de multa de 75 UC, a que corresponde um montante de 6.500 euros” resulta de “agressões simples com reflexo no jogo por período igual ou inferior a 10 minutos”, infração prevista pelo artigo 181.º do Regulamento Disciplinar da Liga Portuguesa de Futebol Profissional.

O caso ocorreu no jogo disputado em 10 de abril, que o FC Porto venceu por 1-0, a contar para a edição 2021/22 da I Liga portuguesa de futebol.

O processo referente ao jogo foi aberto em 12 de abril e remetido, em 14 de abril, para uma comissão de instrutores da Liga, que, por sua vez, o entregou ao CD da FPF, em 23 de maio, contendo acusação contra o Vitória de Guimarães.