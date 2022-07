Numa altura em que a sustentabilidade e o consumo responsável estão na ordem do dia, o conceito de armário cápsula ganha cada vez mais adeptos. Mas, afinal o que é isto de ter um armário cápsula? Este conceito baseia-se na compra de roupa de forma inteligente, optando por peças de grande qualidade, que se possam conjugar entre si, de forma a servir os mais diversos propósitos. O primeiro passo para atingir este objetivo é privilegiar os materiais de grande qualidade e o corte perfeito. Duas qualidades que pode encontrar em todas as peças da Labrador, sendo, por isso, esta a marca certa para começar a construir o seu armário cápsula.

Com 30 anos de história, a Labrador é um verdadeiro porto-seguro para os seus clientes. Não somos nós que os dizemos, são os próprios, que sabem que quando entram numa das lojas da marca é garantido que encontrarão peças elegantes e funcionais, com uma versatilidade que permite que as suas peças de roupa sejam usadas das mais diversas formas. A consistência na qualidade dos materiais, nas peças clássicas de corte perfeito (como as camisas e os fatos), ao longo das décadas tornou a Labrador na marca de eleição de muitos homens portugueses. Qualidades que fazem desta a melhor escolha sempre que procura uma peça de roupa, quer seja para um evento especial, ou simplesmente algo que dure uma vida.

Como construir o armário cápsula perfeito?

O segredo é equilibrar as escolhas mais clássicas, que não podem faltar neste tipo de armário, com algumas peças mais irreverentes. O objetivo deste conceito é com pouca roupa ter opções para diversas ocasiões. E, para isso, nada como apostar em peças da mais elevada qualidade que, além de modernas, também são intemporais. E são peças como essas que consegue encontrar na nova coleção de verão da Labrador, disponível em todas as lojas, inclusive na mais recente abertura no NorteShopping, e que teve a cidade do Porto como inspiração.

Por exemplo: ter um blazer que levamos para o escritório, mas que também conseguimos usar numa festa de aniversário. Como? Aposte numa cor diferente, como verde e num material leve como o linho. Para o usar escritório conjugue-o com uma camisa clássica, e para um evento mais informal com uma camisa estampada, uma simples T-shirt ou uma camisa de linho.

6 fotos

Se o seu estilo é mais clássico e não gosta de apostar em peças diferentes como as camisas estampadas, um bom truque é escolher modelos clássicos em cores inesperadas. Assim, terá um armário mais diversificado. Afinal, ninguém precisa de quatro pullovers azuis, se tiver um clássico azul e um de uma cor mais fora da caixa, conseguirá fazer looks mais diversificados. Os acessórios como os chapéus e gravatas também são opções para um guarda-roupa diferente.

8 fotos

Agora que já lhe dissemos como pode inovar, é importante lembrar que para um armário cápsula funcionar as peças clássicas são indispensáveis. Uma camisa clássica, umas calças beges e outras azuis, um casaco de camurça, um pullover verde ou azul, uma t-shirt, um pullover clássico e um polo, são muito importantes num armário masculino.

7 fotos

Onde comprar?

A nova coleção da Labrador tem tudo o que precisa para construir o armário cápsula perfeito. Desde as peças mais clássicas às mais irreverentes, vai encontrar muitas opções sempre com os mais altos padrões de qualidade. Esta marca portuguesa, com mais de 30 anos, é conhecida pelos cortes irrepreensíveis, bom gosto e durabilidade das peças, sendo por isso ideal para quem procura peças para a vida.

Esta nova coleção da marca está já disponível nas cinco lojas: Centro Empresarial Amoreiras, em Lisboa, El Corte Inglés, também em Lisboa, CascaisShopping, Peninsula Boutique Center, no Porto, e NorteShopping, a mais recente abertura, também no Porto.

A mais recente abertura foi também o mote para homenagear a cidade, que resultou numa coleção com as cores da cidade Invicta, tons de rio e mar, vinho e pôr de sol. Já as camisas mantiveram o seu corte clássico, mas ganharam irreverência com padrões que têm desenhadas as famosas palmeiras do Passeio Alegre. Uma coleção que alia os modelos clássicos à modernidade, sendo, por isso, perfeita para qualquer ocasião.

Conheça a nova coleção de verão da Labrador