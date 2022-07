Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Boris Johnson passou a última semana em confronto com quem lhe é mais próximo na sua própria casa política. Enfrentou críticas por ter promovido um membro do governo acusado de assédio sexual, enfrentou dois ministros que lhe viraram as costas e enfrentou uma debandada de secretários de Estado que já não confiavam na sua liderança. No dia em que anunciou ao país e ao mundo que vai desocupar Downing Street, faltava enfrentar um chefe de Estado — e amigo: Volodymyr Zelensky.

Segundo uma porta-voz do governo britânico, o primeiro-ministro demissionário telefonou ao Presidente da Ucrânia para garantir que “o Reino Unido continuará a providenciar ajuda essencial por tanto tempo quanto seja necessário”: “És um herói, toda a gente te adora”, até mesmo os membros de outros partidos, assegurou Boris a Zelensky. O líder ucraniano agradeceu as “ações determinantes” do britânico a favor da resistência e admitiu que a notícia foi recebida com “tristeza” na Ucrânia.

O apoio à Ucrânia tem sido tema comum nas intervenções de Boris desde que recebeu a demissão dos ministros das Finanças e da Saúde. No debate semanal no Parlamento britânico, no dia seguinte às renúncias, questionado sobre o que seria necessário para abdicar do poder governativo, o primeiro-ministro apontou duas possibilidades: “Se sentisse que era impossível para o governo continuar e cumprir o mandato. Ou se sentisse que estávamos a ficar frustrados no nosso desejo de apoiar o povo ucraniano.”

Por exclusão de partes, só a primeira condição se verifica. É que no discurso desta manhã, em que confirmou a renúncia à presidência dos conservadores e ao cargo de primeiro-ministro, Boris Johnson prometeu que a Ucrânia continuaria a ser protegida pelo Reino Unido, independentemente de quem lhe sucedesse. Até porque a vontade de apoiar os ucranianos era transversal a toda a classe política britânica.

Ao enumerar aquelas que considera serem as principais conquistas do atual governo, e a par da batalha contra a Covid-19, o líder britânico congratulou-se por, “nos últimos meses, liderar o Ocidente na resistência à agressão de Putin à Ucrânia”. Logo nesse momento, dirigiu-se ao povo ucraniano: os britânicos “continuarão a apoiar a vossa luta“.

A amizade que une Volodymyr Zelensky e Boris Johnson propaga-se pelo governo de ambas as nações. Mykhailo Podolyak, conselheiro da presidência da Ucrânia, já reagiu à saída de Boris e considerou que o primeiro-ministro britânico é um exemplo de liderança: “Ser um líder — chamar cruel à Rússia e assumir a responsabilidade nos tempos mais difíceis. Ser um líder — ser o primeiro a chegar a Kiev, apesar dos ataques com mísseis. Obrigado, Boris Johnson, por perceber a ameaça do monstro que é a Rússia e estar sempre na linha da frente do apoio à Ucrânia”.

Podolyak, que é um dos homens mais próximos de Zelensky, lembrou nas redes sociais que Boris “sugeriu que os princípios globais da política mudassem e se tornassem mais responsáveis para não se fingir que isto se tratava de um pequeno conflito”.