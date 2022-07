Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

As mudanças no Serviço Nacional de Saúde estão aprovadas pelo Governo, mas ainda há um longo caminho de negociação com sindicatos — e não só — pela frente. A ministra avisa que nada muda “automaticamente” e, tal como o primeiro-ministro, destacou a importância da figura do novo diretor executivo. A nova figura — cujo nome já está na cabeça do Governo — entrará em funções apenas no outono, bem como as restantes medidas da reforma apresentada esta quinta-feira.

Na mesma sala, do edifício do Infarmed, onde Costa recordou que se “geriu um dos períodos mais exigentes para o SNS”, a gestão da pandemia, o primeiro-ministro colocou a fasquia para a execução da reforma do SNS alta: “Quem passou a prova da Covid passa qualquer prova.” Em causa está a aplicação do novo Estatuto do SNS e dos investimentos do Plano de Recuperação e Resiliência no setor da saúde.

