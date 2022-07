A Polónia foi o Estado-membro da União Europeia (UE) que maior número de refugiados ucranianos acolheu em maio (96.085), na sequência da invasão da Ucrânia pela Rússia, revelou esta quinta-feira o Gabinete de Estatísticas da União Europeia – Eurostat.

Depois da Polónia (96.085), a Roménia (20.435) e a Bulgária (19.860) foram os países que mais concederam estatuto de proteção temporária a ucranianos, em maio.

O serviço de estatística da UE ressalva, no entanto, que há casos como o de Portugal — com 3.560 vistos concedidos a ucranianos – que deram proteção a pessoas de outras nacionalidades, no caso 825 nigerianos – e da Polónia, que acolheu também 205 russos.

Os dados do dia que decorre apresentados referem-se a outorgas de proteção temporária na sequência de uma decisão do Conselho da UE, em 4 de março, para dar resposta a uma enorme vaga de refugiados fugidos da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Perto de 5000 civis morreram na guerra na Ucrânia, segundo dados das Nações Unidas, que tem alertado que o número de vítimas civis será consideravelmente superior, dadas as dificuldades em confirmar as informações nas regiões do país onde há mais combates.

O conflito levou ainda mais de sete milhões de pessoas a fugirem do país.