O golfista Tomás Melo Gouveia fechou esta quinta-feira o primeiro dia do Le Vaudreuil Golf Challenge na 60.ª posição, fazendo o par do campo, enquanto José-Filipe Lima é 150.º, com oito pancadas acima naquele torneio francês.

Com quatro “birdies” (uma abaixo do par) e outros tantos “bogeys” (uma acima), Tomás Melo Gouveia está a fazer uma competição equilibrada e tem todas as condições para melhorar a posição e continuar para sábado e domingo.

Já José-Filipe Lima está a fazer um torneio muito abaixo do que vale, com 80 pancadas até agora, oito acima do par do campo, ocupando o 150.º lugar.

O cartão que entregou tinha seis “bogeys” anotados e mesmo um “duplo bogey”.

Lidera o torneio o escocês Craig Ross, com sete pancadas abaixo do par, menos uma que o inglês Mathew Baldwin e o francês Jerôme Lando Casanova.