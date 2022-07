Nestas ocasiões o aviso costuma ser “save the date”. Mas neste Prime Day, bem que podia ser “save at this date”. Poupe nesta data. Porque é disso que se trata em primeiro lugar: poupança. Mas não só: é poupança, nos dias 12 e 13 de julho, em algumas das marcas mais prestigiadas do mercado nas respectivas áreas, como por exemplo Xiaomi, Samsung, OnePlus, Cosori, Dodot, HP, Philips, Oral B, Braun, Amazon Essentials e Vans, para além de produtos selecionados da Sony, Bose e Rowenta, entre outros.

Mas primeiro, e em jeito de aquecimento, no dia 10 de julho, entre a meia-noite e as três da manhã, os membros Prime em Portugal poderão assistir ao grande evento de gaming deste verão, Ultimate Crown, através da plataforma Twitch (Twitch.tv/Crown). Os membros Prime terão a oportunidade de participar em chats ao vivo, que lhes darão a possibilidade de ganhar prémios exclusivos e ofertas especiais.

Depois, começam os descontos. O Prime Day começa, em Portugal, às 23h de dia 11 de julho e estende-se até às 23h de dia 13. Portugal é um dos mais de 20 países onde será possível aceder a esta promoção, uma autêntica Black Friday antecipada apenas para membros Prime, com descontos que chegam aos 50%.

O Prime Day é, por exemplo, uma excelente altura para adquirir os produtos da própria Amazon, como o leitor de ebook Kindle ou a coluna Echo com a assistente virtual Alexa, entre muitos outros. Ser rápido e estar atento é uma virtude, já que alguns dos descontos são limitados na quantidade e duração.

Esta é, também, a melhor altura do ano para experimentar o serviço Prime – quem ainda não o subscreveu pode fazê-lo gratuitamente, e sem compromisso, durante 30 dias, e assim beneficiar não só destes descontos, como da entrega rápida e gratuita – que em Portugal é de 48h –, além do acesso a um vasto catálogo de filmes e séries premiados com o Prime Video, do armazenamento ilimitado de fotos com o serviço Amazon Photos, e do conteúdo gratuito para jogos com Prime Gaming.

Este ano, através de amazon.es/primeday vai ser possível aceder a todas as ofertas do Prime Day em português. Aliás, a Amazon celebrou recentemente o seu primeiro aniversário em Portugal e tem reforçado a sua oferta de marcas nacionais.

É possível subscrever o serviço Amazon Prime gratuitamente durante 30 dias em amazon.es/prime. O preço, findo esse período, é de 36 euros por ano ou 3,99 euros por mês.