“Thor: Amor e Trovão” é o quarto filme protagonizado pelo Deus do Trovão nórdico, com Chris Hemsworth a personificá-lo, e o segundo a ser realizado pelo neozelandês Taika Waititi após “Thor: Ragnarok” (2017). E quem viu este, sabe perfeitamente o que pode esperar: uma combinação de aventura à moda tradicional e de comédia iconoclasta e paródica. É exatamente o que Waititi volta a levar a a cabo, só que de forma ainda mais extremada do que na fita anterior, o que o põe na dificílima posição de, por um lado, estar a cumprir as convenções aventurosas e românticas do filme de super-heróis, e pelo outro, estar a reduzi-las a pó à força de gozar com elas. “Thor: Amor e Trovão” quer, como se costuma dizer, ter sol na eira e chuva no nabal, e acaba por não conseguir nenhuma das duas. Como fita de super-heróis, é bocejante; como paródia das mesmas, é cansativa.

[Veja o "trailer" de "Thor: Amor e Trovão":]

