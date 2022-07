Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um pequeno pedaço de terra que demonstra que a Ucrânia não pode ser vergada. Foi assim que Volodymyr Zelensky definiu o simbolismo do hastear da bandeira ucraniana na Ilha das Serpente, na sua declaração diária aos ucranianos.

“Esta operação durou dois meses“, lê-se no discurso desta quinta-feira, disponível no site da Presidência. “[Serviços de] Informação, forças de operação especial, unidades ‘Alpha’ dos serviços de segurança, guardas fronteiriços, artilharia, fuzileiros, força aérea [todos envolvidos na recuperação do território]. Agora deixem cada capitão russo, quer seja de um navio ou de uma aeronave, ver a bandeira ucraniana em Zmiinyi para que saibam que o nosso Estado não pode ser vergado.”

Os autores da resolução que apelou ao Departamento de Estado dos EUA para que reconhecessem a Rússia como um Estado-patrocinador do terrorismo foram esta quinta-feira recebidos em Kiev. Lindsey Graham, senador republicano, e Richard Blomenthal, do lado dos democratas, encontraram-se com Zelensky, tendo o chefe de Estado informado os representantes do EUA da situação da linha da frente no leste do território.

O destaque foi dado para o “Donbass, o sul do país e a região de Kharkiv”. “Esta quinta-feira, o exército russo atingiu Kramatorsk de novo com mísseis. Os ocupantes também atingiram Kharkiv e as cidade no Donbass”, confirmou.