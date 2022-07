Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Esta quarta-feira, no seu discurso diário, Volodymyr Zelensky lançou um apelo aos cidadãos ucranianos para que espalhem informação sobre o que está a acontecer na guerra aos habitantes das regiões controlados no sul da Ucrânia. O chefe de Estado procurou, porém, tranquilizar a população e garantiu que o armamento doado ao país está a contrariar com sucesso as forças russas.

“No sul do país, nas áreas ocupadas, o acesso às redes sociais, fóruns de mensagens e ao Youtube foram encerrados“, afirmou o líder ucraniano, como se lê no discurso publicado no site da Presidência. “As forças russas bloquearam qualquer possibilidade de as pessoas saberem a verdade sobre o que se está a passar e sobre o nosso potencial [militar], que estamos a aumentar gradualmente.”

De acordo com Zelensky, as tropas ucranianas estão a avançar em várias direções táticas, particularmente no sul, nas regiões de Kherson e Zaporíjia. A promessa foi deixada pelo Presidente: “todo o território soberano da Ucrânia será ucraniano e as pessoas deviam sabê-lo.”

Portanto, se tiverem uma oportunidade de falar com no sul do nosso país, em Kherson, Henichesk, Berdyansk, Melitopol e outras cidades e vilas, por favor espalhem a verdade. Usem qualquer oportunidade para contar às pessoas nas áreas ocupadas que nos lembramos delas e que estamos a lutar por elas”, apelou o Presidente da Ucrânia.

É precisamente no sul do país, segundo o líder de Kiev, onde se estão a travar os combates mais intensos, em particular perto de Slovyansk e Bakhmut. Também em Kharkiv, a segunda maior cidade do país, os bombardeamentos ganharam nova força, tendo sido destruída esta quarta-feira uma universidade na cidade.

Para Volodymyr Zelensky, o armamento doado pelo Ocidente à Ucrânia está a começar a ter o efeito pretendido, com “uma eficácia que era o que se pretendia”. “Os nossos defensores infligiram ataques relevantes em depósitos e noutros pontos que são importantes para a logística dos ocupantes, e isto reduz significativamente o potencial ofensivo do exército russo”, disse o chefe de Estado.

O líder ucraniano deixou um recado final: as perdas dos ocupantes vão aumentar a cada semana, assim como a dificuldade de os abastecer.