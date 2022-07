A arqueóloga Maria Catarina Coelho foi designada para subdiretora-geral do Património Cultural, em regime de substituição, anunciou esta sexta-feira o Ministério da Cultura.

Diretora do Departamento dos Bens Culturais da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), desde fevereiro de 2013, Catarina Coelho assume o cargo deixado vago pela designação, em regime de substituição, de João Carlos dos Santos como diretor-geral do Património Cultural, lê-se no comunicado governamental.

Esta nomeação tem efeitos a partir do dia 28 de junho de 2022, conforme despacho assinado pela secretária de Estado da Cultura, Isabel Cordeiro”, segundo o mesmo documento.

Catarina Gomes Coelho, nascida em 1971, é licenciada em História, variante de Arqueologia, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e concluiu a componente curricular do Curso de Mestrado em Pré-História e Arqueologia.

Como investigadora, “desenvolve projetos na área da Arqueologia Medieval, em concreto sobre a presença islâmica no território de Sintra”. Faz porte do Projeto CIGA (Cerâmica Islâmica do Garb al-Ândalus), tendo ainda sido colaboradora do Centro de Arqueologia da Universidade de Lisboa.

Catarina Coelho ingressou nos quadros da DGPC em 2012, como chefe da Divisão de Salvaguarda do Património Arquitetónico e Arqueológico, assumindo no ano seguinte a direção do Departamento dos Bens Culturais.

Segundo a mesma fonte, fez parte, pela DGPC, da equipa responsável pela aplicação do Programa Cultura do mecanismo financeiro EEA Grants 2014-2021, no âmbito do Acordo do Espaço Económico Europeu (EEE), assinado em 1992, em que Islândia, Liechtenstein e Noruega são parceiros no mercado interno com os Estados-Membros da União Europeia.

Neste âmbito Catarina Coelho participou “na conceção do programa de candidaturas ‘Desenvolvimento local através do restauro e revitalização do património cultural costeiro’ e no projeto predefinido para a salvaguarda do património cultural subaquático (Water World)”.

Representou a DGPC no Conselho do European Archaeological Council (EAC, Conselho Arqueológico Europeu) e na comissão de operacionalização do Prémio Mário Ruivo: Gerações Oceânicas, para a promoção de literacia juvenil em torno do conhecimento dos oceanos, resultante do protocolo estabelecido entre os ministros do Mar, da Educação e da Cultura.

Promoveu a iniciativa “Arqueologia em Portugal. Recuperar o Passado em …”, que divulga a atividade arqueológica através de uma mostra itinerante, sendo responsável por diversas ações de comunicação sobre salvaguarda, proteção e divulgação do património cultural.