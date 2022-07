O futebolista francês Clément Lenglet vai jogar nos ingleses Tottenham na próxima temporada, até junho de 2023, por empréstimo dos espanhóis do FC Barcelona, anunciaram esta quinta-feira os dois emblemas.

Temos o prazer de anunciar a contratação de Clément Lenglet por empréstimo de uma temporada do FC Barcelona, sujeito a autorização internacional e permissão de trabalho”, pode ler-se no comunicado dos “spurs”.

Por sua vez, os “culés” dão conta de que o empréstimo “não tem opção de compra”.

O internacional gaulês em 15 ocasiões ingressou no ‘Barça’ em julho de 2018, tendo realizado 160 jogos em todas as competições, e venceu um campeonato nacional, uma Taça do Rei e uma Supertaça espanhola.