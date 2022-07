Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

LOT — The Feeting Room

Rua José Falcão, 144 (Porto). Tel.: 22 208 0588. Segunda a sábado, das 10h às 20h; domingo, das 11h às 19h

Para comprar moda nacional: criada em 2015, a The Feeting Room, loja focada no comércio de calçado português, abriu um novo espaço na baixa do Porto, albergando 100 marcas nacionais, um restaurante com terraço e uma galeria de arte com direito a um jardim. O conceito chama-se LOT – Labels of Tomorrow e tem a intenção de proporcionar uma experiência de retalho diferente, onde a Underdogs Gallery terá o seu primeiro acervo na cidade a cozinha sustentável e colorida do Eleven Lab Concept dará nas vistas. A oferta é composta pelo calçado da Sanjo, os óculos de sol da Fora ou os acessórios da Cinco, mas também um leque de marcas internacionais, sendo que nos dois andares da nova loja ainda haverá tempo para uma programação cultural com concertos, workshops e lançamento de novidades promovidos pelas marcas.

Bartolomeu Bristro & Wine

Rua Mouzinho da Silveira, 228 (Porto). Tel.: 22 600 1783. Segunda a domingo, das 12h30 às 23h

Para dar a volta ao mundo sem sair da mesa: o restaurante do Torel 1884 renovou a sua carta, mas as inspirações do chef Miguel Neto continuam a ser as viagens do navegador português Bartolomeu Dias, que dá nome ao espaço, pelos quatro cantos do mundo. Os pratos mantêm-se ideais para partilhar e à base da cozinha nacional foram acrescentados ingredientes que fazem lembrar outros continentes, como os frutos tropicais, os cereais, os peixes curados, os molhos e algumas especiarias. Na partida, opte pelo fondue de queijo com linguiça picante e orégãos, pelo tártaro de atum e cavala, temperados com molho yuso, com puré de rábano, micro greens e óleo de coentros ou pelos crepes de alfarroba recheados com alho francês, bacon e lascas de queijo da Ilha. O polvo cozinhado a baixa temperatura e fumado é uma das estrelas do novo menu e faz-se acompanhar de puré de cenoura e pickles de pepino. Para rematar, salive pela tarte de lima com lemon curd, suspiros e sementes de sésamo tostadas, o crumble de maçã com amêndoas e baunilha ou a mousse de chocolate com amendoim e flor de sal. Saiba que há uma generosa lista de vinhos, uma esplanada para dias mais quentes e uma sala privada num antigo cofre.

Curioso Cocktail Kitchen

Rua Ferreira Borges, 60 (Porto). Tel.: 93 406 2072. Terça a domingo, das 17h às 1h

Para brindar aos dias compridos: depois de 13 anos a viajar por Itália, China, Singapura ou Nova Iorque, em busca dos melhores bares do mundo, Hugo Couto regressou a casa, ao Porto, para abrir um espaço que junta cocktails de autor, dos mais clássicos aos mocktails, petiscos para partilhar e uma coleção de sobremesas com álcool. Com três pisos, uma sala privada para eventos e um total de 80 lugares sentados, o novo Curioso Cocktail Kitchen apresenta uma carta com 11 criações, onde se destacam a Cherry Lady, com vinho do Porto, cointreau, framboesa, manjericão e cereja, o Bulhão Pato, com gin, limão, coentros, piri-piri, água tónica e azeitonas ou o Sunset Dream, que inclui ginja, Dru Vermouth, toranja e folhas de manjericão. Também não faltam os tradicionais mojitos, margaritas e caipirinhas, misturas não alcoólicas e algumas opções gastronómicas para aconchegar o estômago. Ceviche de atum e manga, a alheira temperada com laranja, mel e azeite, pastel ragu recheado com carne, queijo curado da ilha de São Jorge e geleia de pimenta, brigadeiro de vinho do Porto ou gelado de caipirinha apenas alguns exemplos do que pode provar.

Clérigos by Night

Torre dos Clérigos (Porto). Até 16 de outubro, das 19h às 23h. Bilhetes: 5 euros

Para perder o medo das alturas e do escuro: a Irmandade dos Clérigos promove mais uma edição da iniciativa Clérigos by Night que permite ao público subir o ex-libris do património arquitetónico portuense, assinado pelo italiano Nicolau Nasoni, durante a noite. São 225 degraus, 75 metros de altura e uma perspetiva 360 graus sobre o Douro e as cidades do Porto e Vila Nova de Gaia. Todos os dias, quando o sino da igreja dos Clérigos bater as 16h, ouve-se o Hino da Alegria, de Beethoven, e às 18h, pode ver-se um espetáculo de vídeo mapping, batizado de “Spritius”, criado pelo ateliê portuense O Cubo exclusivamente para a ocasião. As subidas à torre mais emblemática da cidade fazem-se em grupos até 35 pessoas, espaçados a cada 30 minutos.

Yves Saint Laurent em Évora

Palácio dos Duques de Cadaval (Évora). Até 31 de outubro. Terça a domingo, das 10h às 18h. Bilhetes: 12,50€

Para se inspirar numa exposição: “Love — Marrakech Open My Eyes to Color – Yves Saint Laurent” é o nome da exposição que mostra a paixão do designer de moda francês, fundador de uma marca homónima, por Marrocos e como o país africano influenciou muitas das suas criações. Stephan Janson é o curador responsável por transformar a Igreja de São João Evangelista no palco de uma exposição que apresenta 15 coordenados, um empréstimo da Fondation Pierré Bergé – Yves Saint Laurent em Paris e colecionadores particulares. O segundo capítulo desta viagem tem a curadoria de Mouna Mekouar e decorre no interior do Palácio dos Duques de Cadaval, levando os visitantes a descobrir, à boleia da obra de 13 artistas marroquinos contemporâneos de diferentes gerações e disciplinas, a visão criativa do designer, marcada pelo uso da cor e do espaço. Aqui, o ponto de partida são os famosos cartões de felicitações que Saint Laurent desenhou ao longo de 27 anos, sempre com a palavra “LOVE” em destaque.

Leonidas

Marina de Cascais, loja 53B (Lisboa). Segunda a domingo, das 10h às 19h

Para juntar o melhor de dois mundos calóricos: a marca de chocolates belga, feitos apenas com manteiga de cacau e de forma artesanal, chegou a território nacional em 2016 e acabou de inaugurar uma nova morada, desta vez em Cascais. É lá que vai poder juntar o sabor dos bombons tradicionais em forma de bolas de gelados, capazes de rematar qualquer temperatura acima de média, em combinações como os já famosos Sète, com camarelo salgado, flor de sal e aroma de violetas, Manon Blanc, com creme de manteiga de café e pralinê, Irrésistible Morango, com creme de morangos e ruibarbo com um toque de mel, ou Noir de Noir, uma ganache com chocolate preto intenso. Além dos gelados, há ainda sortidos, tabletes, barras, gomas, bombons feitos com fruta, rum, avelã, champagne, arroz trufado e café, waflles e croissants recheados com vários chocolates e potes com cremes de barrar para levar para casa.

Madame Bo

Rua Maestro de Pedro Freitas Branco, 26B (Lisboa). Segunda a domingo, das 12h às 14h30 e das 19h às 22h.

Para ser feliz com dois pauzinhos: apesar de já serem muitos os conceitos de restauração em Portugal que se dedicam ao delicioso e variado universo da gastronomia asiática, poucos ou quase nenhuns davam a atenção merecida aos chamados dumplings. São esta espécie de raviolis XXL orientais que inspiraram a criação da Madam Bo Dumplings, um conceito que começou por estar disponível apenas em plataformas de food delivery e que inaugurou um espaço físico no Príncipe Real no ano passado, onde todos os dias é saboreada esta santíssima trindade: massa, molho e recheio. Para celebrar o verão, o restaurante lançou uma opção 100% vegan, com oito dumplings de legumes, tofu e arroz, três novos cocktails, com combinações como gengibre e vodka, yuzo elder e campari, e ainda um menu especial de almoço onde os preços passam a ser iguais em todos os sabores de dumplings. Frango e shiitake, camarão e coentros, novilho e hoisin são alguns casamentos que pode experimentar.

Sebastianas

Vários locais em Freamunde. Até 12 de julho. Entrada gratuita

Para quem não resiste a uma boa romaria: dois anos depois de uma paragem forçada, as festas em honra de São Sebastião regressam à cidade de Freamunde e não faltará música, dança, fogo de artificio e arte urbana. Wet Bed Gang, Daniela Mercury, Dealema, Dino D’Santiago, Miss Sheila e Mastiksoul são os cabeças de cartaz, havendo música todos os dias e para todos os gostes. As ruas da cidade serão decoradas com um tapete feito com aparas de madeira pintadas com cores vivas e a programação inclui ainda espetáculos de bombos, banda filarmónicas, desfiles de carros alegóricos, escolas de samba e um festival de arte pública, cujo objetivo é sensibilização a população para a integração das intervenções artístico na paisagem urbana, conta com a curadoria de Frederico Draw, que todos os anos convida diferentes artistas a mostrarem o que valem em vários espaços a céu aberto.

Espécie

Rua da Picaria, 84 (Porto). Tel.: 96 733 6147. Segunda a quinta, das 12h30 às 23h; sexta e sábado, das 12h30 às 00h

Para dar uma oportunidade ao vegetarianismo: o Grupo Cruel, detentor de espaços como o Cruel e o Boteco Mexicano, acaba de abrir mais um restaurante, desta vez abordando a cozinha vegetariana e vegana de uma forma descontraída e aberta a todos, até os mais desconfiados. A carta é assinada pelo chef João Pupo Lameiras, que se inspirou na gastronomia do mundo, na comida de conforto para não deixar ninguém desconsolado. Para começar, opte pelo KFC – Korean Fried Cauliflower, com couve-flor frita com molho picante coreano, sésamo e ceboleto, o crostini de alcachofras, com tofu batido, limão, rúcula, tomate e ervas ou o pastel de massa tenra recheado com queijo, cebola e pimentos. Nas opções mais compostas reinam a moqueca de quiabo, algas e mini milhos, com banana frita, pimento, coentros, farofa de coco e caju e folha de arroz, e o bife de aipo bola assado e caramelizado, com pão frito, puré de aipo, jus de cogumelos e hoisin de tâmaras e pimenta. Se precisa de um doce para rematar qualquer refeição, saiba que o novo Espécie não faz a coisa por menos e apresenta-lhe uma gulosa banana frita com paçoca, gelado de amendoim e caramelo de miso, uma tarte de chocolate com gelado de pistácio ou um arroz doce com coco vegan com sorvete de manga e raspas de lima.

Mesa de Lemos

Passos de Silgueiros (Viseu). Tel.: 96 115 8503. Quarta e quinta, das 20h às 00h; sexta e sábado, das 12h às 15h e das 20h às 00h, e domingos, das 12h às 15h. Preço do menu: entre 105€ e 135€ por pessoa

Para provar um novo menu com estrela Michelin: desde 2019 que o restaurante da Quinta de Lemos, no Dão, mantém a sua estrela Michelin, um motivo mais do que suficiente para experimentar as novas criações do chef Diogo Rocha. Da sua cozinha saem agora produtos da época, combinações frescas e empratamentos fotogénicos. Os dois menus de degustação têm agora como protagonistas o bacalhau da Islândia, o salmonete de Setúbal, o cherne dos Açores, o cabrito da Serra do Caramulo, o requeijão da Serra da Estrela, os morangos e os espargos da horta plantada na Quinta de Lemos ou as bananas da Madeira. No pairing reinam os vinhos rosés e brancos que prometem elevar ainda mais a experiência gastronómica, que aqui acontece rodeada pela natureza.

Rooftop Bairro Alto Hotel

Praça Luís de Camões, 2 (Lisboa). Tel.: 21 340 8288. Segunda a domingo, das 12h à 1h

Para marcar encontro ao fim da tarde: situado no sexto e último piso do Bairro Alto Hotel, bem no centro da cidade, mas ao mesmo tempo longa da confusão, este rooftop está aberto a hóspedes e não hóspedes e traz consigo uma paisagem de cortar a respiração, onde o casario lisboeta e o rio Tejo deixam qualquer alma de boca aberta. É lá que poderá terminar o dia a ver o pôr do sol de copo na mão, com um dos cocktails da carta, com ou sem álcool, e, claro, de estômago forrado. Há rissóis de camarão, empadas de frango com vinha d’alhos e paleta de porco preto com flores de funcho servida com tostas, mas também saladas com burrata, húmus de ervilhas e pão de espelta, pataniscas de bacalhau com emulsão de limão e amêndoas ou sobremesas vistosas como a mousse de chocolate negro com gelado de banana da Madeira.

Seu Jorge e Daniel Jobim

Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota (Porto). Sábado, às 21h30. Bilhetes: entre os 28€ e os 60€

Para matar saudades de Tom Jobim: à primeira vista pode ser uma combinação em provável, mas em palco Seu Jorge e Daniel Jobim, neto de Tom Jobim, prometem um concerto especial, onde irão revisitar a obra de António Carlos Jobim, um dos nomes mais importantes e marcantes da música popular brasileira. “Corcovado”, “Garota de Ipanema”, “Eu Sei Que Vou Te Amar” ou “Felicidade” são alguns temas sonantes que podem ser cantados em coro, num reportório que exalta o amor do músico, que morreu em 1994, pelo Rio de Janeiro e que passa pelas parcerias que fez com outros artistas brasileiros, como Vinícius de Moraes, João Gilberto ou Chico Buarque.