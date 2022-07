Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Lá fora, a morte de José Eduardo dos Santos tem sido destacada ao longe desta sexta-feira com o legado de desigualdade em Angola e a repressão “brutal”. A imprensa internacional é unânime na importância do papel de José Eduardo dos Santos em pôr fim à guerra civil em Angola, mas não hesita em destacar as falhas dos seus 39 anos no poder.

O norte-americano The New York Times, por exemplo, sublinha a profunda desigualdade económica na sociedade angolana durante os tempos de JES: “Carros desportivos caros e importados enchiam as ruas de Luanda, a capital, e angolanos ricos passavam férias em luxuosos resorts portugueses, enquanto muitos angolanos sobreviviam com ninharias, sem sistema de saúde nem esperança. Apesar do compromisso ideológico do MPLA com a igualdade, 70% da população viva com menos de dois dólares por dia”.

O francês Le Monde também apelida José Eduardo dos Santos de “indiferente” à “vida de miséria e silêncio” da maioria dos angolanos. E destaca o sistema de segurança repressivo montado durante a presidência de JES, que considera “brutal”.

Trancado no seu palácio luxuoso, José Eduardo dos Santos comanda um dos aparelhos de segurança mais desenvolvidos de África e reprime qualquer protesto com a força. Detém jornalistas, ativistas pelos direitos humanos e pela democracia. Dentro do MPLA, humilha e rejeita qualquer enquadramento que considere demasiado ambicioso, mas não consegue impor que o seu sucessor seja um dos seus filhos para perpetuar a dinastia.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Aliás, do outro lado do Atlântico, o jornal A Folha de São Paulo recorda como o seu governo conheceu “um boom do petróleo, que a um só tempo fez crescer a economia de Angola — o segundo produtor de África — e enriquecer a sua família, sem que a pobreza tenha diminuído no país”.

O The Guardian, por seu lado, lembra a chegada ao poder de João Lourenço, que apesar de ser do mesmo partido, tudo fez para investigar todas as suspeitas de corrupção e enriquecimento ilícito da era Dos Santos. Suspeitas que, lembra o jornal, visam os filhos do ex-líder.