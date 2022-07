O concurso para escolha da representação oficial de Portugal na Bienal de Arquitetura de Veneza de 2023, em Itália, abre em agosto, de acordo com a declaração anual da Direção-Geral das Artes (DGArtes) para este ano.

Segundo informação disponível no ‘site’ oficial da DGArtes, em 2022, o Programa de Apoio a Projetos contempla sete concursos, com uma dotação de 10,05 milhões de euros, entre os quais “o concurso limitado para a seleção da Representação Oficial Portuguesa na exposição de Arquitetura – Bienal de Veneza 2023, com abertura prevista para agosto”.

A Bienal de Arquitetura de Veneza decorrerá entre 20 de maio e 26 de novembro sob o tema “O laboratório do futuro”. A 18.ª Exposição Internacional de Arquitetura, que terá uma pré-abertura a 18 e 19 de maio, tem curadoria de Lesley Lokko e incluirá também, como habitualmente, participações nacionais, com cada país a apresentar a sua própria exposição nos Pavilhões dos Giardini e do Arsenale, e no centro histórico de Veneza.

Esta edição incluirá, uma vez mais, uma seleção de eventos paralelos organizados por instituições internacionais, que realizarão as suas próprias exposições e iniciativas em Veneza.

A Declaração Anual da DGArtes para este ano, que inclui o calendário de concursos e respetivas dotações orçamentais, só foi homologada na quinta-feira pelo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, porque só poderia ser lançada após a aprovação do Orçamento do Estado.

No entanto, os seis concursos do Programa de Apoio Sustentado, nas modalidades bienal (2023-2024) e quadrienal (2023-2026), com um montante global de cerca de 81,3 milhões de euros, abriram em 13 maio, tendo as candidaturas encerrado na terça-feira.

Os concursos bienais têm uma verba total de 20,5 milhões de euros e os concursos quadrienais contam com 60,8 milhões de euros.

Dos restantes seis concursos do Programa de Apoio em Projetos, o Apoio Complementar Europa Criativa deverá abrir em setembro e os outros em outubro.

Além dos programas de Apoio Sustentado e de Apoio a Projetos, a Declaração Anual 2022 prevê ainda que abra, “até ao final do ano, o Programa de Apoio em Parceria Artes e Coesão Territorial, com um montante financeiro global de um milhão de euros”.