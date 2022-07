DGEstE instala garagem dentro de escola Eugénio dos Santos, onde até se lavam carros. Agrupamento já perdeu controlo de entradas e saídas

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Escola Básica Eugénio dos Santos, em Lisboa, está a ser utilizada como parque de estacionamento pelos funcionários da sede da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE), que até instalou em maio um telheiro no recinto escolar para abrigar os veículos. Mas o financiamento que a escola pede há anos para resolver problemas de infiltrações e o deterioramento do edifício continua por aprovar.

A denúncia partiu da Associação de Pais da escola, que partilhou nas redes sociais e no site as fotografias da nova estrutura e as imagens que comprovam as más condições da infraestrutura escolar. “A DGEstE resolver intervir no espaço da escola”, anunciaram ironicamente os encarregados de educação: “São as obras que a escola precisa? Não – é um abrigo top, com lavagem incluída, para os carros da DGEstE“.

Em declarações ao Observador, o coordenador da escola — que fica na Rua Luís Augusto Palmeirim, a quatro minutos a pé da DGEstE, sediada na Praça Alvalade, Lisboa — confirmou que o recinto está a receber os carros de funcionários daquela instituição por indicação superior, da Direção de Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo. Manuel Rodrigues confirmou também que foi erguido um telheiro, que não só cobre o espaço de estacionamento, como é utilizado por alguns funcionários para lavar e aspirar os carros.

Segundo o coordenador, há vários anos que a DGEstE pedia à escola para ceder um espaço para acolher os veículos dos diretores de serviço da instituição, tutelada pelo Ministério da Educação. Durante a pandemia, no período em que os 700 alunos começaram a ter aulas à distância, a escola acedeu ao requisito para receber mais veículos dos funcionários da DGEstE.

Mas a situação arrastou-se a ponto de, neste momento, os funcionários da escola não conseguirem controlar quem lá estaciona. Em setembro do ano passado, na abertura do ano letivo, Manuel Rodrigues alertou para a necessidade de obras na escola e mostrou-se preocupado com a segurança dos estudantes: afinal, a chave de acesso ao espaço de estacionamento já foi copiada por outros trabalhadores da DGEstE, que sendo assim passaram a ter acesso ao local. Mas a ordem superior para o estacionamento continuar disponível manteve-se.