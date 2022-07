O jogo de estreia de Portugal no Campeonato da Europa de futebol feminino contra a Suíça, no sábado, vai ser decidido por pormenores e aproveitamento de erros, afirmou o selecionador nacional, Francisco Neto.

O técnico concordou com um comentário do treinador suíço, Nils Nielsen, admitindo que, sendo as duas equipas com maior proximidade em termos de “ranking” internacional, o jogo será bastante dividido.

Sem dúvida nenhuma que é um jogo de pormenores e quando é um jogo de pormenores é aproveitar os erros uns dos outros”, vincou Francisco Neto.

O selecionador luso disse que Portugal tem de ser inteligente, “cometer o mínimo de erros possíveis e aproveitar o máximo de erros possíveis da Suíça ou provocar esses erros à Suíça”.

Agora, se será com a linha mais alta, com a linha mais baixa, com mais bola, com menos bola, só amanhã às 17h00″, acrescentou, sem revelar a tática de jogo.

O selecionador admitiu que “iniciar uma competição a pontuar e a jogar bem” dá outros níveis de confiança e tira alguma pressão à equipa.

Porém, recusou a ideia de que este é um jogo decisivo para as aspirações de Portugal passar à próxima fase.

O técnico salientou a importância de ter no coletivo algumas jogadoras que participaram no Europeu de 2017 para ajudar as outras com a sua experiência e assumiu a ambição de passar a fase de grupos.

Para isso quer “fazer mais golos, sofrer menos, fazer mais pontos”, de modo a que Portugal chegue ao último jogo depender só de si para poder seguir em frente na competição.

Questionado sobre a participação neste torneio no lugar da Rússia, excluída devido à invasão da Ucrânia, Neto reiterou que trocaria a presença “por um mundo sem guerras”, mas também reivindicou mérito.

“Fomos a equipa que fez 19 pontos, mas ninguém tinha feito 19 pontos. Fomos a única equipa que não se apurou com este registo. Fomos ao ‘play-off’, quem esteve presente no ‘play-off’ sente e percebeu da nossa competência. Por isso acho que estamos aqui por mérito próprio”, defendeu.

Também na conferência de imprensa, a centrocampista Dolores Silva confessou o “entusiasmo” com a atenção que a competição está a ter, tendo o jogo de estreia entre Inglaterra e Áustria (1-0) esgotado a lotação do estádio de Old Traford.

“Este é um Europeu que vai marcar o futebol feminino”, acredita, considerando que está a ser dado “um passo gigante para a modalidade”, um sinal claro de evolução.

Enquanto capitã e uma das jogadoras mais experientes, que representou a seleção no Europeu de 2017, a jogadora do Sporting de Braga salientou que é importante desfrutar e acreditar.

“Acho que a palavra-chave para nós enquanto equipa é desfrutar, desfrutar o momento, daquilo que é estar a representar Portugal ao mais alto nível. É o sonho de todas nós, trabalhámos muito para chegar até aqui”, disse.

O selecionador já contou esta sexta-feira com Kika Nazareth e Joana Marchão nos treinos, que estiveram limitadas fisicamente nos últimos dias.

Portugal estreia-se no sábado frente à Suíça (17h00) no estádio de Leigh, na região de Manchester.

Os próximos jogos serão contra os Países Baixos, em 13 de julho (20h00), e a Suécia (17h00), na terceira e última jornada do grupo C, em 17 julho, ambos no mesmo local.

O estádio, com capacidade para 12.000 espetadores, é usado pela equipa profissional da liga de rugby Leigh Centurions e pelas equipas femininas de sub-23 e sub-19 de futebol do Manchester United.