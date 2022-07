Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Keir Starmer não deixou passar em branco as violações às regras da pandemia em Downing Street. Por isso, quando o líder da oposição britânica se tornou suspeito de ter um comportamento semelhante ao de Boris Johnson (nas festas na residência oficial do primeiro-ministro durante a pandemia), não havia muita margem de manobra. O líder do Partido Trabalhista garantiu que se demitiria se fosse considerado culpado. Esta sexta-feira, numa altura em que Boris Johnson está demissionário, Starmer sai ilibado de todas as acusações. O cargo de líder do partido continua a ser seu, ao contrário do que sucedeu ao seu adversário político.

Em conferência de imprensa, Starmer fez questão de frisar a diferença entre Trabalhistas e Conservadores. O partido de Boris Johnson, afirmou, “está a dilacerar-se com uma lista de aspirantes a líderes, todos eles pessoas que apoiaram este primeiro-ministro, durante meses e meses e meses, sabendo que ele é inapto para o cargo.” E no Partido Trabalhista? “Estamos unidos, queremos avançar com um plano para a Grã-Bretanha, e a mudança que queremos é mais fundamental do que uma mudança no topo do Partido Conservador.”

Assim, considerou que esta é uma semana “muito boa” para o seu partido. Aos adversários deixou um recado, clarificando sobre qual é o seu verdadeiro desafio — não tanto decidir “quem será seu próximo líder”, mas dar ao país a “mudança” necessária: “Vamos ter uma eleição geral, vamos ter uma mudança de governo, um novo começo para o nosso país.” Fica claro (se dúvidas ainda houvesse) que esse é o caminho preferido de Stramer: apresentar uma moção de censura que, se votada favoravelmente pelos Conservadores, levaria à convocação de novas eleições.

Questionado sobre se eleições não iriam aumentar o caos no país, Starmer respondeu que não. O país precisa de mudanças fundamentais.

O Beergate, e a disponibilidade para abandonar o cargo, trouxeram frutos à sua reputação de político sério, algo que o líder dos trabalhistas fez questão de referir no final da sua declaração à imprensa. “Não vou acertar tudo, não sou perfeito e irei cometer erros ao longo do caminho. Mas o que terão sempre de mim é alguém que acredita que honestidade e integridade são importantes. Alguém que trabalhará todos os dias pelo bem do país. E alguém que não trairá a fé que depositam em mim.”