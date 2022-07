Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Luís Montenegro continua a fazer um esforço de aproximação aos herdeiros do rioismo. Depois de ter escolhido Joaquim Miranda Sarmento para líder da bancada parlamentar do PSD, o antigo secretário-geral adjunto e o homem próximo de Rio, Hugo Carneiro, será promovido a vice-presidente do grupo parlamentar. Além de Paulo Rios Oliveira e Paula Cardoso — que o Observador já tinha avançado que continuariam da direção de Mota Pinto — há mais dois rioístas na mesma situação: Catarina Rocha Ferreira e Ricardo Batista Leite. Ao todo, em 10 vice-presidentes, pelo menos cinco foram apoiantes Rio nas diretas de novembro, aos quais se junta ainda o próprio líder da bancada

Fora da equipa de Joaquim Miranda Sarmento ficam, no entanto, outros três apoiantes de Rui Rio, que não passaram no crivo da atual direção do PSD: André Coelho Lima, Hugo Carvalho e Fátima Ramos. Além dos rioístas, a nova direção da bancada vai integrar, como o Observador já avançou na quinta-feira, nomes como o líder da JSD, Alexandre Poço, a montenegrista Andreia Neto, o ex-presidente da câmara de Espinho, Joaquim Pinto Moreira, ou o presidente da distrital de Santarém, João Moura. Com a permanência de Batista Leite, Miguel Santos perde espaço para ocupar a pasta da saúde, mas deverá ser convidado a fazer parte da direção, que inclui ‘vices’ e secretários.

A ideia da dupla Miranda Sarmento/Montenegro é ter um responsável por cada comissão: 10 vice-presidentes e quatro secretários. Na direção de Mota Pinto só existiam 7 vice-presidentes e dois secretários, mas passam a existir mais cinco membros da direção. Jogando com esta distribuição de cargos, aos quais se juntam os de coordenador e vice-coordenador do partido nas comissões, espera-se que Joaquim Miranda Sarmento tenha uma votação confortável (no mínimo acima dos 70/80%). A lista será entregue na segunda-feira e a votação será no dia 13 de julho.