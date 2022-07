Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A guerra chegou ao espaço. Na segunda-feira, cosmonautas russos publicaram uma fotografia no Telegram em que se mostravam numa estação espacial com as bandeiras das autoproclamadas repúblicas de Lugansk e Donetsk, dois territórios que estão neste momento no centro do conflito entre a Rússia e a Ucrânia.

A NASA não gostou e emitiu um comunicado na quinta-feira em que “condena fortemente” o uso da Estação Espacial Internacional “para fins políticos”, neste caso a guerra na Ucrânia e o consequente apoio à independência de dois territórios.

“É fundamentalmente inconsistente com a função principal da estação”, refere a NASA, que sinaliza que os países devem focar-se em “desenvolver tecnologia para fins pacíficos” e não adotar uma postura belicista.

FYI @Rogozin “NASA strongly rebukes Russia using the International Space Station for political purposes to support its war against Ukraine." pic.twitter.com/mCJoGQw3xM — NASA Watch (@NASAWatch) July 7, 2022

Os cosmonautas russos estavam a celebrar a conquista de Lysychansk, o último reduto de resistência ucraniana na região de Lugansk. As autoproclamadas repúblicas de Donetsk e Lugansk, que compõem a região de Donbass, são apenas reconhecidas internacionalmente pela Rússia e pela Síria.