As autoridades turcas libertaram na noite desta quarta-feira o cargueiro russo que transportaria cereais ucranianos roubados de Berdiansk.

“Graças à intervenção rápida das autoridades ucranianas, esta embarcação não pôde descarregar os produtos roubados, tendo sido detida“, afirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, segundo o European Pravda.

Um pedido foi enviado às autoridades turcas para que detivessem o navio e a sua carga. Ao mesmo tempo, ignorando o apelo das autoridades ucranianas, o navio foi solto na noite de 6 de julho”, continua o comunicado do ministério.

O embaixador turco foi convocado em Kiev em consequência da fuga da embarcação russa Zhibek Zholy. O ministério exigiu à sua contraparte turca que a situação seja investigada, e que Ancara “use todos os meios possíveis para prevenir casos semelhantes no futuro”.

O navio foi detido no porto de Karasu, na Turquia, e as alegações de roubo de cereais estavam a ser investigadas com o envolvimento da Rússia, das Nações Unidas e de terceiros, segundo uma fonte das autoridades turcas.

Uma fonte do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia explicou que o navio transportava a primeira remessa de aproximadamente 4.500 toneladas de cereais provenientes de Berdyansk, um porto do sul da Ucrânia ocupado pelas tropas russas.