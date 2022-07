Os deputados do PS eleitos por Vila Real questionaram esta sexta-feira o Ministério da Agricultura sobre as medidas de apoio disponíveis para ajudar os agricultores a mitigar os prejuízos provocados pelo granizo em algumas localidades do distrito.

Ao final da tarde de terça-feira, uma tempestade de granizo, vento e chuva forte atingiu a zona da Campeã, freguesia do concelho de Vila Real que se situa entre as serras do Alvão e do Marão, afetando produções de milho, batata e castanha.

Há ainda relatos de estragos em algumas freguesias de Chaves e de Vila Pouca de Aguiar.

Os deputados Francisco Rocha, Fátima Correia Pinto e Agostinho Santa questionaram esta sexta-feira o Ministério da Agricultura e da Alimentação, através da Assembleia da República, sobre a avaliação dos estragos e apoios aos prejuízos agrícolas causados pelo granizo.

Os socialistas querem saber se o ministério, através da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAPN), “está a proceder ao levantamento dos prejuízos agrícolas decorrentes dessa intempérie ocorrida nos concelhos de Chaves, Vila Pouca de Aguiar e de Vila Real” e para “quando se prevê o apuramento desses dados que permitam aferir a dimensão e intensidade dos prejuízos”.

Os parlamentares questionaram ainda a tutela sobre “que medidas de apoio estão prontas a ser orientadas para os agricultores e produtores afetados”.

Por fim, perguntaram se está previsto o “aperfeiçoamento do sistema de seguros em termos da sua abrangência quanto aos riscos cobertos, bem como do respetivo alargamento dos níveis de apoio”.

“Nota comum desses episódios climatéricos têm sido os significativos prejuízos de inúmeras culturas e produções agrícolas, entre as quais se destacam a vinha, o castanheiro, a batata e o milho, entre outras”, referiram os deputados eleitos pelo círculo eleitoral de Vila Real.

Segundo os socialistas, nas “freguesias mais afetadas, estas produções têm uma forte relação com a agricultura de base familiar que serve de suporte económico e alimentar às respetivas famílias e explorações”.

“Tratando-se de fenómenos climatéricos que escapam ao controlo dos agricultores, será importante proceder à avaliação rigorosa do seu impacto de forma a determinar o grau e dimensão dos danos acusados, assim como canalizar eventuais apoios a atribuir aos produtores como forma de mitigar os respetivos prejuízos”, defenderam.