As perturbações nos aeroportos e cancelamentos de voos um pouco por toda a Europa mostram como as companhias aéreas estavam mal preparadas para o aumento da procura depois de dois anos marcados pela diminuição das viagens por causa da pandemia, noticia o Público. As conclusões têm por base os dados cedidos pela AirHelp, que presta apoio aos passageiros de voos de e para a União Europeia.

Às 7h30 desta sexta-feira, tinham sido cancelados 16 voos para Lisboa e 16 que deveriam sair do aeroporto da capital portuguesa, a maioria da TAP. Já no aeroporto Sá Carneiro, havia quatro cancelamentos confirmados para o Porto e cinco com partida da cidade invicta, a maior parte da da companhia lowcost EasyJet. No Algarve, estão cancelados três voos com chegada e três com partida do aeroporto de Faro. Nos aeroportos de Ponta Delgada (Açores) e Funchal (Madeira) não havia registo de cancelamentos a esta hora.

Recebemos quase seis vezes mais reclamações do que no Verão passado e 2,5 vezes mais do que no Verão de 2020″, disse Pedro Madaleno, advogado da AirHelp, ao Público.

Como resultado dos cancelamentos, mas também dos atrasos, as companhias aéreas podem ter de vir a pagar indemnizações a cerca de dois milhões de passageiros relativas aos meses de maio e junho de 2022 e que correspondem a um aumento de mais de 10% em relação ao período pré-pandemia, noticia o Público. Entre estes passageiros, cerca de 75.800 são portugueses, um aumento de quase 70% em relação a igual período de 2019.